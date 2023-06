« Obscurité ! », par Youssou Diop

Point besoin pour moi de lire votre petit mémorandum, tronqué et souillé encore de manipulations et de mensonges.



Votre défaitisme en est sûrement le reflet le plus patent et le mieux partagé par une bande de malfaiteurs, dont le projet de déstabilisation a lamentablement échoué sur les berges d'une rancoeur et d'une haine, qui continueront de les ronger le reste de leur vie.



Depuis mars 2021, ceux qui se croyaient invincibles et intouchables, se sont retrouvés comme de petits cachalots à la recherche d'un rang perdu depuis l'éternité.



Sachez que le peuple sénégalais ne saurait vous pardonner car, vous avez sacrifié plus d'une trentaine de ses enfants à la fleur de l'âge, à cause de votre soif de pouvoir.



Vous avez pillé les biens de Sénégalais différents de vous, qui se sont battus corps et âme à mettre en place leurs entreprises et leurs bien que vous avez volés.



Sachez que vous avez détruit les infrastructures qu'un homme bien différent de vous, un homme de sacerdoce et de combat pour son peuple, le Président Macky Sall, a construit pour l'émergence son pays.



Sachez que les stations et les commerces que vous avez fait saccager, vont empêcher des milliers de Sénégalais, d'habiller leurs enfants et de s'acheter un mouton pour la Tabaski.



Sachez qu'après avoir enlevé des jeunes de l'affection de leurs parents, pour qui ils assuraient la dépense quotidienne, vous avez fragilisé des familles entières.



Sachez que votre crétinisme politique n'a apporté à notre peuple que du stress et de la désolation et votre bêtise politique a aggravé le fossé entre le peuple et vos crânes vides, sans âmes.



Sachez qu'en cherchant à détruire des usines d'approvisionnement en eau, les installations de la Senelec, les lignes de transport et les gares, vous avez voulu placer le Sénégal dans une obscurité totale, un chaos irréversible et un pays réduit à néant.



Sachez que de votre mortal combat, votre gatsa gatsa et votre thioky final, vous n'avez obtenu que du mépris et du moribond, seuls résultats de votre piteux quotidien.



Voilà, à mon avis, quelques points de ce que devrait être le grand contenu de votre mémorandum, celui des perdants qui n'ont de victoire que de vivre définitivement, dans l'obscurité de leur plus secrète mémoire.



"Buuru guddi du bëgg ginaar gu sap"



Aucune éclaircie n'apparaîtra de votre profonde obscurité. Quant au Président Macky Sall, il est toujours dans l'air des grands de ce monde, qui pensent monde, qui pensent à l'avenir de notre planète, celle qui laissera aux générations futures, la possibilité de vivre en parfaite harmonie.



Vive le Président Macky SALL

Vive le SÉNÉGAL.



Youssou Diop,

DCP du ministre conseiller Talla Sylla