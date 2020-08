Obsèques à Médina Baye - Les Présidents Buhari et Isoufou ont demandé des autorisations d'atterrissage pour... Les Présidents du Nigeria et du Niger, Buhari et Isoufou ont demandé des autorisations d’atterrissage pour les avions devant acheminer les haoussas à Dakar de Cheikh Tidiane Niass.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020

Sur cette photo (voir ci dessous), on peut apercevoir l'actuel Khalife général, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, avec le Président nigérian, Buhari en 2019. Les obsèques sont prévues finalement le 05 août 2020.



