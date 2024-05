Obsèques nationales du Président Henri Konan Bédié : Une importante délégation du PDS était en Cote D’Ivoire Le Président Abdoulaye Wade, en raison des relations exceptionnelles qu'il entretient avec la Côte d'Ivoire et le Président Bédié, a été invité par le PDCI-RDA à participer aux obsèques nationales du Président Henri Konan Bédié. Le Président Wade a envoyé une délégation importante, composée de son Chef de protocole, Alioune Diop et de deux députés, les honorables Ibrahima Diop et Nafissatou Diallo.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2024 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Cette délégation a assisté à la levée du corps le jeudi 23 mai, puis à l'hommage solennel de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le lendemain. Ces obsèques, marquées par l'hommage de la nation ivoirienne, ont célébré celui qui fut Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire puis Président de la République. Nous informe un communiqué du PDS





Selon le compte-rendu, conformément au programme des obsèques, la dépouille mortelle de l'ancien Président de l'Assemblée nationale a été accueillie solennellement le vendredi 24 mai 2024, en présence de députés, de personnalités politiques, de délégations étrangères, ainsi que de membres de sa famille biologique et politique.



« Cette cérémonie a célébré l'engagement du Président Bédié pour sa patrie, la Côte d'Ivoire. Lors de l'oraison funèbre, une collaboratrice du Président Bédié a témoigné de ses valeurs. Ensuite, les groupes parlementaires présents, à savoir le Ppa-Ci, le Pdci-Rda et le Rhdp, ont tour à tour rendu hommage à cet homme d'État qui a marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Le Président de l'Assemblée Nationale, M. Bictogo, a conclu en rendant un vibrant hommage à M. Bédié. Tous les orateurs ont salué la présence de la délégation du Président Wade, avec à sa tête Alioune Diop, installé à la droite du Président de l’Assemblée Nationale. » Renseigne le document



Le Président Wade a tenu aussi à remercier les autorités politiques de Côte d'Ivoire, le comité d'organisation, et particulièrement le Président du PDCI, M. Tidiane Thiam, ami de longue date de notre candidat Karim Wade.



C’est ainsi que M. Thiam a ensuite envoyé son chef de protocole à l'hôtel de la délégation pour remercier personnellement, au nom de la famille Bédié et du PDCI-RDA, le Président Wade.



« Le Parti Démocratique Sénégalais renouvelle ses condoléances attristées à son Excellence le Président Alassane Ouattara, à la Côte d'Ivoire toute entière, ainsi qu'à la famille biologique et politique de feu Henri Konan Bédié, qui a toujours appelé chaleureusement le Président Wade "Grand frère". » Conclut le communiqué





















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook