Observant une grève de la faim, Guy Marius Sagna et Cie refusent de boire

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

L’activiste Guy Marius Sagna et ses coaccusés ont été entendus dans une ambiance triste hier par le Doyen des juges Samba Sall. Non seulement les prévenus ont refusé de s’alimenter, mais il refuse de s’hydrater depuis le début de leur diète. Conséquence : ils étaient affaiblis et certains ont fait une hypoglycémie. Le quotidien « L’As » qui donne l'information, rapporte que le jeune Malick Diao Biaye a même piqué une crise de colère suivie d’un malaise dans le bureau du juge Samba Sall. Malgré tout, ce dernier a été intransigeant, rejetant les arguments de droit des avocats.



Guy Marius Sagna et compagnie, à l’exception de Souleymane Djim (en liberté provisoire), ont tous été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour manifestation interdite. En sus de ces délits, Guy Marius Sagna est poursuivi pour rébellion, provocation d’un attroupement et actions diverses.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos