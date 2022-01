Occupation anarchique des voies publiques : Barth promet un centre commercial aux marchands ambulants Lors de sa caravane hier dans la commune de Dakar-Plateau, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) à la ville de Dakar a sillonné les marchés Alizé, Petersen, Sandaga et du Port pour rencontrer les commerçants, notamment les marchands ambulants. Interpellé par ces derniers sur leur situation, Barthelemy Dias s’est engagé à ne jamais les déguerpir. Toutefois, il a promis de construire un centre commercial pour les caser afin de mettre fin à l’occupation anarchique des voies publiques.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|

L’occupation anarchique des voies publiques par les marchands ambulants préoccupe le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) à la Ville de Dakar. Conscient que cette situation ne reflète pas une belle image pour la capitale sénégalaise, Barthelemy Dias a promis de trouver une solution une fois à la tête de la Ville de Dakar, sans heurter personne.



«Nous avons rencontré les compatriotes commerçants avec qui nous avons échangé. L’objectif est de construire un nouveau Dakar, mais un Dakar qui nous permettra de trouver et de rendre possibles des conditions qui permettront à toutes les composantes de la population de s’y retrouver et de travailler sans aucune pression», affirme Barthelemy Dias.



Pour cela, poursuit-il, il faut ensemble trouver les voies et moyens de moderniser les métiers de la rue. «Je veux être le maire de tout le monde et non un maire qui déguerpit ses concitoyens. Par contre, nous voulons aller vers la modernisation de ces métiers en construisant des centres commerciaux pour qu’on puisse ensemble libérer les trottoirs, libérer les espaces», indique le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur.



D’ailleurs, il rappelle que des efforts ont été faits avec l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, avec la construction du centre commercial Félix Eboué. «Nous allons continuer à échanger avec nos compatriotes commerçants, surtout leur faire comprendre l’importance de construire une ville dans laquelle tout le monde sera conforme aux règles établies», a soutenu le candidat de la liste Yaw, lors de sa caravane hier dans la commune de Dakar Plateau, notamment dans les marchés Alizé, Petersen, Sandaga et du Port où il a rencontré les commerçants dont les marchands ambulants.



Dias-fils souligne en effet que son objectif n’est pas d’humilier mais de faire comprendre à la population, notamment aux marchands ambulants, sa volonté de construire une ville inclusive, participative, exemplaire et moderne.



«Je pense que lesDakarois aspirent à ce queDakar devienne cette vitrine, car tout le monde a envie de vivre dans une ville exemplaire. Certes, cela prendra du temps, mais dans la vie il y a les efforts qui payent. D’autant que nous avons mis l’homme au centre de notre programme. On n’a pas le droit de dire aux commerçants qu’ils n’ont pas leur place à Dakar, mais il faut que tout un chacun sache qu’il a un rôle à jouer pour que Dakar devienne la capitale qui fait bon vivre», affirme le responsable khalifiste



«il faudra faire un arbitrage qui consistera a trouver des places adéquates»

Venu prêter main forte à son camarade, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a magnifié l’idée de son candidat. A l’en croire, la réorganisation des métiers de la rue permettrait de participer au bien-être de la population qui souhaiterait elle aussi disposer de la rue.



«C’est pourquoi, il faudra faire un arbitrage qui consistera à trouver des places adéquates pour les commerçants afin que les populations puissent elles aussi disposer de la rue et du trottoir», déclare le leader de Taxawu Sénégal

L’As



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook