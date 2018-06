Octroi de primes variant entre 150 mille et 1 million de FCfa : Macky Sall « gâte » l’Armée de l’air

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du personnel navigant de l’Armée vont bénéficier d’une « prime de qualification » allouée par le président de la République et chef suprême des Armées, à travers un décret pris le 4 mai dernier. Cette prime mensuelle, qui a pris effet à compter du 1er mai dernier, varie entre 150 mille et 1 million FCfa et, est allouée aux officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers supérieurs, sous-officiers subalternes et aux militaires du rang.



Le personnel navigant de l’Armée de l’air, affiche le sourire. A la base de cette réaction, une décision du président de la République et chef suprême des Armées. Il nous revient en effet à travers un document de la Présidence de la République que le chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé de par un décret en date du 4 mai dernier, de procéder à l’octroi d’une « prime de qualification au profit du personnel navigant de l’Armée de l’air ».



« Il est créé une prime de qualification au profit du personnel navigant de l’Armée de l’air », indique le document de la présidence de la République qui informe que ledit « décret prend effet à compter du 1er mai 2018 ». Celui-ci détaille les montants alloués aux divers membres de ce personnel navigant. Ainsi, l’on peut noter que l’officier général percevra, au titre de cet avantage, mensuellement la somme de 1 million de F Cfa. Les officiers supérieurs se voient allouer un montant mensuel de 750 mille francs, tandis que les officiers subalternes auront droit à 450 mille francs. Les sous-officiers supérieurs vont bénéficier de 300 mille francs, alors que 250 mille francs sont attribués aux sous-officiers subalternes. Enfin, les militaires du rang se voient accorder la somme de 150 mille francs.













Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook