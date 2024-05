Offense au chef de l’État, homosexualité : Abass Fall réplique à Oumar Youm

Le député Abass Fall répond à la sortie de l’ancien ministre des Forces armées El Hadji Oumar Youm. «Quand 54% de Sénégalais élisent leur Président, et dès le premier tour, cela ne peut qu’être dévastateur et porteur de haine d’un régime sortant moribond, dévastateur et destructeur de tous nos équilibres», charge le député.



«L’Apr cherche désespérément à s’opposer, non pas au régime en place, mais à ce Peuple sénégalais qui a voulu définitivement tourner la page marquée négativement par des visages qui incarnent le mensonge, le vol, les assassinats, le détournement et la prévarication de nos maigres ressources», souligne Fall.



«Ces visages incarnés par Seydou Guèye qui est le symbole de l’échec, adepte de théories vides, et dont l’incompétence est connue de tous, et qui de surcroît, n’a jamais réussi à rassembler deux personnes à la Médina, et qui était devenu un éternel remplaçant de ministres (revoyez ses va-et-vient dans le gouvernement), un Oumar Youm, qui se perd dans ses mémoires et qui symbolise le reniement et l’inconstance, adepte de la fourberie politique, pour ne citer que ceux-là, ces visages donc cherchent désespérément à se positionner pour s’opposer de façon malhonnête au pouvoir en place dirigé par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye», poursuit-il



A l’en croire, «Oumar Youm qui, il y a quelque temps, utilisait la tribune de l’Assemblée nationale pour s’attaquer au leader du parti Pastef et à son parti en les traitant d’ennemis de la République», selon lui, «semble être amnésique d’un seul coup». «Ce même Oumar Youm a voulu brûler ce pays en se reniant et en demandant à Macky Sall de se présenter pour un 3ème mandat. On se rappelle sa fameuse phrase : «Président fi dara xajufi. Da ga wara nek candidat»», affirme-t-il



«C’est ce même Oumar Youm», embraie-t-il, «qui demande à ce que le délit d’offense au chef de l’Etat soit enlevé du Code pénal». «Non je rêve ou quoi ? Où était-il quand son leader, ancien président de la République, ainsi que son gouvernement dans lequel il était membre, emprisonnaient des milliers de personnes à cause en grande partie de ce délit ?», se demande Abass Fall



«Oumar Youm, sur l’homosexualité, semble oublier qu’il était le président du Groupe parlementaire Bby qui avait bloqué l’initiative de l’opposition pour une proposition de loi tendant à criminaliser l’homosexualité. Malhonnêteté ou amnésie sélective ? Ce même Oumar Youm, avocat de son état, semble oublier que ce pays est tellement petit que les casseroles qu’il traîne bruissent et le suivent partout», indique-t-il.



«Beaucoup de ces dirigeants de l’Apr savent ce qui les attend, c’est la raison pour laquelle ils ruent dans les brancards pour pouvoir se victimiser ensuite. Cela ne passera pas et le Peuple sénégalais n’a pas oublié le grand banditisme que vous aviez érigé en mode de gestion. C’est une demande sociale de corriger tous les crimes commis et de remettre les choses à l’endroit, parce que tout est à l’envers dans ce pays de votre seul fait», déclare-t-il



«Vous vous êtes toujours cachés lâchement derrière les Forces de l’ordre en son temps pour avoir le courage. Nous ne comptons pas faire pareil. Notre courage et notre code d’honneur nous l’interdisent. Mais vous aurez à rendre compte de votre gestion récente», note Abass Fall.



«Sur le terrain politique, vous nous aurez en face», indique Fall, qui ajoute : «Il ne vous reste que votre dernier soupir pour disparaître de l’espace politique. Profitez-en, le glaive arrive.»



