Officiel : Frank Lampard nommé nouvel entraîneur de Chelsea

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

Chelsea vient d'officialiser la signature de Frank Lampard comme entraîneur de l'équipe première pour un bail de 3 ans.



Évoqué depuis plusieurs semaines, la légende des Blues fait son grand retour. Le Club, sans entraineur depuis le départ de Maurizio Sarri à la Juventus, a donc décidé de faire confiance à son ancien milieu de terrain. Entraineur la saison passée de Derby County, Lampard avait manqué de peu la montée en ​Premier League mais avait montré de très belles choses.



Il aura pour lourde tâche de mettre Chelsea sur de bons rails alors que l'écurie est interdite de recrutement et vient de perdre son meilleur joueur, Eden Hazard, parti pour le Real Madrid. Joueur des Blues entre 2001 et 2014, il est certain que les supporters sauront se montrer patients envers l'un des meilleurs joueurs de leur histoire.

