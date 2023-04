Officiel / Le pays avec le plus de musulmans au monde, annonce la date de la Korité, après observation de la lune Ce jeudi, marque le premier jour de l’observation du croissant lunaire dans le monde. Avec le décalage horaire, les pays de l’Est sont les premiers à observer le croissant lunaire. A l’instant, l’Indonésie, pays avec le plus de musulmans au monde, annonce que la lune n’a pas été aperçue ce jeudi, rapporte "Saudi News". Par conséquent, la Korité sera célébrée ce samedi.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

L’Indonésie, qui abrite la plus grande population musulmane du monde (les Musulmans y représentent 212 millions des 241 millions d’habitants, soit 88%), vient d’annoncer que la lune n’a pas été aperçue ce jeudi. Ainsi, ils compléteront le 30e jour du Ramadan ce vendredi et vont célébrer l’Aïd El Fitr, plus connue sous le nom de Korité, ce samedi 22 avril 2023.



A noter que le Japon, la Thaïlande, la Malaisie et le Brunei ont annoncé que le croissant lunaire n’a pas été aperçu dans leurs contrées et que la Korité sera célébrée le samedi.



Au Sénégal, l’observation de la lune débutera ce soir, mais selon les astronomes, il sera impossible de voir le croissant lunaire, ce jeudi soir.

Ndèye Fatou Kébé