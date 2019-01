Officiel: Malick Gakou soutient la candidature de Idrissa Seck

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Réunie en conférence nationale, la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal (GCE/SS), après une analyse approfondie de la situation nationale et des perspectives pour le développement économique et social du Sénégal, engage le Président El Hadji Malick GAKOU à soutenir la candidature du Président Idrissa SECK à l’élection présidentielle du 24 février 2019.

Ensemble avec les patriotes et les démocrates, nous allons rester debout afin de mettre notre pays sur la trajectoire de son redressement pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation.



A cet égard, nous lançons un appel solennel au Peuple sénégalais pour un soutien massif et victorieux au Président Idrissa SECK afin de matérialiser les valeurs qui ont toujours sous-tendu notre action publique pour le Sénégal.



La Grande Coalition de l’Espoir en appelle à la responsabilité du Président GAKOU pour la mise en place d’une grande Coalition des valeurs pour la reconstruction et le développement du Sénégal.

Vive la République !



