Officiel : Memphis Depay signe à l'Atlético de Madrid

Memphis Depay, qui arrivait à six mois de l'expiration de son contrat, quitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético de Madrid, qui cherchait à pallier le départ de Joao Félix, prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison.



Arrivé libre au Barça à l'été 2021 en provenance de l'OL, le Batave ne se sera jamais réellement imposé en Catalogne. Auteur de 13 buts dès sa première saison en Espagne, l'attaquant a cependant été barré par Robert Lewandowski et n'entrait pas vraiment dans les plans de son entraîneur, Xavi Hernandez.



En difficulté depuis le début de l'exercice, Depay n'a pris part qu'à 4 matchs (1 but) sous le maillot blaugrana toutes compétitions confondues.



L’ancien du PSV Eindhoven a signé avec les Colchoneros jusqu'en juin 2025. Son transfert devrait rapporter environ 3 millions d'euros au FC Barcelone.