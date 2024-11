Offre de services financiers : Un contrat de partenariat signé entre Bsic Sénégal et Ofms

Selon un communiqué de presse, Bsic Sénégal se positionne comme un acteur clé dans le secteur bancaire, visant à soutenir le développement économique en offrant des services adaptés à tous, notamment aux segments souvent négligés.



Grâce à ce partenariat, les clients pourront effectuer des transferts d'argent entre leur compte Bsic Sénégal et leur compte Orange Money, accessible 24/7 via l’application Max it, répondant ainsi à la demande croissante de flexibilité et de rapidité dans les transactions financières.



Source : La Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (Bsic Sénégal) annonce un partenariat stratégique avec Orange Finances Mobiles Sénégal (Ofms) pour enrichir l’offre de services financiers numériques et renforcer l’inclusion financière au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Offre-de-services-financie...

