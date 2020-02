Offre et cession de drogue : le frère du lutteur Modou Lo risque 3 ans de prison ferme Ndiaga Lo, frère du lutteur Modou Lo a été attrait hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi avec un de ses amis Daouda Diouf, pour association de malfaiteurs et offre ou cession de chanvre indien. Ils risquent 3 ans de prison ferme.

Le quotidien « Rewmi» qui donne l’information, rapporte que les éléments de la police ont été informé d’un trafic intense de drogue. Sans perdre de temps, ils sont descendus sur les lieux avant de procéder à la perquisition de la chambre de Daouda. C’est ainsi qu’1 kg de Yamba a été découverte. Ainsi, une enquête a-t-elle été ouverte pour mettre la main sur le second. C’est suite à une délégation judiciaire que Ndiaga Lo a été arrêté après quatre mois de cavale. A la barre du tribunal correctionnel de Dakar, hier, le premier nommé a soutenu que le frère du lutteur lui a confié un sac. Non sans savoir ce qui s’y trouver. C’est quand ce dernier est parti qu’il s’en est rendu compte qu’il y avait du chanvre indien. De son côté Ndiaga Lô a battu en brèche les déclarations de son co prévenu arguant que c’est l’un de ses amis qui l’a présenté le sieur Daouda qui, avait besoin de T-shirt. A l’en croire, c’est au moment de lui livrer les habits que la police a débarqué. Sous le coup de la peur, il a pris la tangente. Toujours dans sa narration des faits, c’est après avoir été arrêté qu’il a entendu dire que c’est lui qui avait remis la drogue à Daouda. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme à leur encontre.

Ils seront édifiés le 27 février prochain.



