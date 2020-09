Ofnac: Babacar Diop, secrétaire général Fds, convoqué demain jeudi

Le président des Forces démocratiques du Sénégal (Fds) / Les Guelwaars, Dr Babacar Diop est convoqué demain jeudi à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



D’après le document, cette convocation fait suite à la plainte déposée le 16 avril 2020 auprès de ladite institution contre Mansour Faye, Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, M. Demba Diop Sy, homme d’affaires, député à l’Assemblée nationale et M. Rayan Hachem, homme d’affaires pour faits de fraude, de corruption de pratiques assimilées et d’infractions connexes.



Fds/Les Guelwaars espère que l’enquête ouverte par l’Ofnac ira jusqu’au bout pour démasquer et punir tous les politico-affairistes auteurs d’actes délictuels dans la gestion de l’aide alimentaire, destinée aux populations vulnérables dans le cadre du Plan de résilience économique et sociale (Pres).



