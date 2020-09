Ofnac: Dr. Babacar Diop entendu, donne les preuves de ses accusations

Le chef de file du mouvement Forces démocratique du Sénégal (Fds) a fait face aux enquêteurs de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), ce matin. A l'issue de son audition, Dr. Babacar Diop s’est adressé à la presse. “ C’est un dossier solide, avec des preuves explosives qui mouillent le ministre Mansour Faye, le député Demba Diop Sy et l’homme d’affaires Rayan Hachem, du délit de corruption, de favoritisme, et de conflit d’intérêt qui a été remis aux enquêteurs ”.



Après près de trois tours d’horloge d’audition, Dr. Babacar Diop est sorti des locaux de l’Ofnac avec la ferme conviction que son dossier ne sera pas sans suite. Pour ce faire, l’enseignant à l’université Cheikh Anta Diop, compte livrer une rude bataille et maintenir la pression pour que son dossier soit transmis aux tribunaux.



« Vous pouvez comprendre qu’il y a des éléments de l’enquête que je ne peux pas révéler, mais j’ai la conviction ferme que l’Ofnac fera son travail. Il faudra simplement se battre pour que ce dossier soit transmis au tribunal. Au-delà de ma personne, d’autres personnalités de la société civile et du monde politique seront entendus par l’institution et j’ai confiance. Il faudra maintenir la pression pour que le dossier aboutisse », a déclaré le professeur, suite à son audition.



