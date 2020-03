Ofnac : les 6 nouveaux membres connus Le président Macky Sall, a désigné les 6 nouveaux membres de l’Ofnac, par décret en date du 24 février dernier.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mars 2020 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de deux anciens hauts cadres de la police (le commissaire Assane Ndoye, ancien Inspecteur général de la police, et Abdoulaye Diop, ancien Contrôleur général de la police), du magistrat Abdoulaye Dianko, de l’avocate Awa Dièye, du juriste Babacar Bâ, président du Forum du justiciable, et d’Emné Fakhry Bâ, Manager des Organisations. Ils complètent l’équipe de la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté, et devraient aider à diligenter les enquêtes et les rapports 2019 et 2020.

Depuis le 31 décembre 2019, le mandat de 6 membres sur 12 de l’Ofnac avait expiré. Seul le mandat de Seynabou Ndiaye Diakhaté a été renouvelé le 27 juillet 2019. Ainsi, l'Ofnac ne pouvait tenir aucune assemblée générale légale, ni délibérer sur son budget.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos