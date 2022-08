Omar Badiane, président d'Alternatives Sénégalaises: «Si le Président forme le gouvernement avant l’installation de l’Assemblée, il perdra le perchoir»

Après les législatives et le soutien gagnant apporté à l’intercoalition Yewwi-Wallu, Omar Badiane, président du parti Alternatives Sénégalaises (AS) a effectué une tournée de remerciement de ses responsables et militants à Thiès. Évoquant la formation du nouveau gouvernement qui tarde à se faire, il indique que si le Président le forme avant l’installation de l’Assemblée, il perdra le perchoir.



«Si le Président Macky Sall forme le gouvernement avant l’installation de la nouvelle législature à l’Assemblée Nationale, le perchoir lui échappera». C’est l’avis d’Omar Badiane, président du parti Alternatives Sénégalaises (AS, sur la longue attente par rapport à la mise en place d’un nouvel attelage gouvernemental, à la suite des dernières élections législatives. A l’en croire, Benno Bokk Yakaar (Bby) est en train de se désagréger et les gens commencent à plier bagages en douce. «Et sous peu de temps, il est possible que la majorité présidentielle se retrouve devant une situation interne assez inédite. Donc, cette lenteur est faite à dessein, car le Président Macky Sall cherche à mettre tous les atouts de son côté au niveau de l’Assemblée Nationale d’abord, avant de s’engager dans la formation du nouveau gouvernement», affirme-t-il. Omar Badiane a fait cette déclaration en marge de sa tournée de remerciements à ses militants pour leur mobilisation lors des dernières élections législatives.



Il annonce par ailleurs que son parti est déjà plongé dans les préparatifs de l’élection présidentielle de 2024 et son ambition majeure est d’exercer le pouvoir. C’est dans ce cadre, ditil, que s’inscrit cette visite qui lui sert de prétexte pour remobiliser les bases en direction de ces élections et voir comment les encadrer afin que sa formation politique soit d’abord la première force sur l’échiquier politique local avant de devenir le premier parti du Sénégal. Il n’a pas manqué de réaffirmer l’ancrage de son parti dans l’opposition comme en atteste le soutien total accordé à l’inter-coalition Yewwi Askan Wi lors des dernières élections législatives. C’est pourquoi, il a appelé toute l’opposition à se retrouver dans une seule plateforme afin d’échanger. Il estime que c’est un défi majeur face aux difficultés que vivent les populations alors que leur Etat ne connaît même pas leurs priorités. En tant que membre très actif du conseil municipal de 2002,Omar Badiane s’est également prononcé sur la polémique autour de l’auberge des jeunes et de l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam, deux infrastructures bâties sur le TF 6000 TH avec les fameux chantiers de Thiès.



A l’en croire, le site en question, qui abrite l’auditorium et l’auberge des jeunes est l’ancienne gare routière de Thiès, après son transfert du terrain qui faisait face au commissariat de Thiès. «Il y avait à l’époque une station d’essence, un bar à l’enseigne la Counda et le cinéma Amitié. C’est grâce à l’Etat que ce titre foncier a été acquis par la mairie de la ville de Thiès. Et l’Etat qui a affecté les locaux à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) », dit-il avant de rappeler que c’est Pape Ibra Samb (premier Recteur de l’Université de Thiès) qui est allé rencontrer la mairie pour un appui. C’est dans ce cadre que l’Etat a affecté l’auberge des jeunes et l’auditorium à l’université. Mais parallèlement à cela aussi, renseigne-t-il, l’Etat a choisi un terrain de plus de 52 hectares pour abriter l’université. Il pense que si l’Etat connaissait les priorités, il aurait construit cette université depuis très longtemps avec son Rectorat et ses amphithéâtres sur le même site. Pour lui, l’Etat devait trancher dès le début de ce conflit, car il est le maître du jeu et sait qu’il s’agit bien d’un patrimoine de la ville de Thiès. Il a appelé toutes les populations à apporter leur soutien à l’équipe municipale. «Il ne devrait même pas y avoir de contentieux sur cette question. Il appartient à l’Etat de construire les locaux de l’université sur le site dédié sur la Voie de Contournement Nord (VCN) et laisser le TF 6000 TH à son propriétaire, en l’occurrence la ville de Thiès, pour la mise en œuvre des projets ficelés», tranche Omar Badiane.



L'As