Omar Faye à Macky Sall: " le président a plus peur d’une carte d’électeur que d’un lion"

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 12:49 | | 4 commentaire(s)|

En marge de la signature de la charte de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (POSE), le président du mouvement ‘’leral askanwi’’, Omar Faye s’en est pris au président de la République.



Et c’est pour ironiser sur celui qu’il qualifie de « lion qui a peur d’une carte d’identité ». En effet, selon Omar Faye : « Macky Sall a plus peur d’une carte d’électeur qu’ d’un lion. Je dis donc que pour être un lion qui a peur de la carte d’identité, il faut être Macky Sall ».



Pour ce qui est de l'élection présidentielle à venir, Omar Faye, intraitable, déclare : « sans nos cartes d’identité, nous marcherons jusqu’au palais pour réclamer notre sésame républicain et pour avoir un bon fichier électoral ».















Vox populi

