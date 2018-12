Omar Faye, leader de « Leraal Askan Wi »: « Karim Wade et Oumar Sarr sont les premiers alliés de Macky Sall »

Le chef de file du mouvement citoyen »Leraal Askan Wi » se veut péremptoire par rapport à l’attitude du candidat des libéraux à la Présidentielle et de celle du secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Omar Faye assure, dans un entretien, que « Karim Wade et Oumar Sarr sont les premiers alliés de Macky Sall. Ils dépassent de loin Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, dont le soutien au leader de l’Apr est devenu du giottisme ».



M. Faye en veut pour preuves : « Oumar Sarr après avoir déposé la candidature de Karim Wade, a dit : le dossier a été déposé sans aucune illusion ? Karim Wade, en tant que premier candidat investi par un congrès, est sorti de prison dans des conditions nébuleuses. Même l’internet a été coupé pendant une heure. Plusieurs fois, on nous a annoncé son retour à Dakar. Non seulement, il ne vient pas à moins de deux mois des élections, mais il se permet d’envoyer une audio au peuple sénégalais à la place d’une vidéo ».



Pour lui, « au regard de ces faits, il est clair que le Pds n’est pas dans les dispositions de participer à la Présidentielle en tant que chef de l’opposition. Permettant du coup à Macky Sall, de réaliser son grand rêve ».



« Le rêve de Macky Sall, c’est de voir le Pds ne pas présenter de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Il est en train de le réaliser avec la complicité de Karim Wade et d’Oumar Sarr qui, par leurs pratiques et leurs déclarations, ont définitivement jeté le masque. Ils sont en train de dealer sur le dos du peuple sénégalais. Si le Pds ne présente pas de candidat à la présidentielle, cela va impacter sur les résultats du scrutin », signale Omar Faye, avant de conclure : « personne ne peut contester notre soutien à Karim Wade, quand il était en prison. Nous avons contribué à sa libération. Mais aujourd’hui, nous sommes déçus de son attitude et celle de Oumar Sarr. La théâtralisation autour de la venue de Karim Wade doit cesser. Ils vont le payer très cher au peuple sénégalais. Mémé les gens du Pds ne croient pas à la venue de Karim Wade ».











