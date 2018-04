Omar Pène sur le décès d’Habib Faye : "Je pense à Youssou Ndour qui a aussi perdu un ami"

« Habib était mon jeune frère. Son grand frère, Adama Faye, avec qui je jouais au sein du Super Diamono était aussi un frère. Je suis un ami proche de cette famille. Quand Adama et moi répétions, Habib nous accompagnait alors qu’il n’avait que 12 ou 13 ans. Il a, par la suite, fait une très belle carrière au sein du Super-Étoile et a accompagné de très grandes stars de par le monde. C’était un homme très poli, très disponible, très discipliné et très intelligent. Nous avons perdu un immense bassiste, un immense musicien. Et c’est cruel… Il était extrêmement talentueux. Je pense à Youssou N’dour qui a aussi perdu un ami. Nous, musiciens sénégalais, devons désormais nous passer de quelqu’un qui a fait beaucoup pour la musique de chez nous. »