Omicron: Pr. Moussa Seydi appelle à la vaccination pour éviter les formes graves

Certains disent que la vaccination ne protège pas contre Omicron, c’est vrai que cela ne prévient pas l’infection, ni les formes symptomatiques, ne réduit pas la transmission mais la vaccination reste toujours efficace contre les formes graves et les décès

Il ne faut pas installer la panique. L’important aujourd’hui, c’est d’inciter les gens à se faire vacciner pour se protéger des formes graves

partout dans le monde, on parle du nombre de cas mais ce qui s’est passé à New York au début de la pandémie, avec les fosses communes, les morts dans la rue au Brésil et en France, où on choisissait les patients à traiter ou non, on n’est plus dans cette situation avec le variant Omicron, beaucoup moins virulent que Delta

la vaccination doit être au centre de toutes les mesures préventives si on veut revenir à une vie normale

à l’heure où je vous parle, au Centre de traitement des épidémies de l’hôpital, il n’y a qu’un seul patient âgé de 45 ans qui a une comorbidité mais n’est pas en réanimation

le 3 décembre, sur la série de 24 échantillons positifs, nous avions trouvé 20 Delta et un Omicron et deux semaines après, sur 16 échantillons positifs, il y a eu une inversion des proportions entre les deux variants avec 11 Omicron et 5 Delta