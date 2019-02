On connait la date de l'arrivée de Abdoulaye Wade à Dakar Dans un communiqué reçu par Leral, le Comité Directeur du PDS annonce le retour du pape du Sopi, en provenance de Paris, le jeudi 07 février à 15h. Toutefois, il est porté à la connaissance des populations que

l’accueil ne se fera pas au niveau de l’aéroport de l'AIBD, toujours d'après le communiqué, le convoi de Me Wade passera par Rufisque, Pikine Guediawaye et s'arrêtera dans plusieurs villes de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 23:16



