"On est choqués", la Tfm publie une vidéo et dit "démonter les mensonges de Dame Mbodj" Il y a quelques semaines, après une émission à la Télévision Futurs médias (Tfm), Dame Mbodj avait fait savoir qu’il a subi une tentative de meurtre. Dans une vidéo, il a montré plusieurs impacts de balle sur sa voiture. Des tirs qu’il a subis alors qu’il rentrait chez lui après cette émission. Sur une autre vidéo, il a vivement critiqué la Tfm qui, selon lui, ne s’est même pas enquis de sa situation, alors qu’il a subi cette tentative de meurtre après son émission à la Tfm. « J’attendais au moins un communiqué de leur part », a-t-il déclaré.



Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi, la Tfm a publié une vidéo pour répondre au syndicaliste. Dans cette vidéo nommée « Tfm démonte les mensonges de Dame Mbodj », la chaîne fait savoir que l’ors d’une édition après les faits, ils ont bel et bien évoqué cette tentative de meurtre de Dame Mbodj et se sont même indignés.



Malick Thiandoum fait ainsi savoir qu’ils ont été choqués de voir la vidéo de Dame Mbodj les critiquant.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook