"On m'a dit que qu'il a disparu" : Cheikh Ahmed Tidiane Ba (CDC) annonce une triste nouvelle C’est une triste nouvelle que le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) vient d’annoncer. En effet, Cheikh Ahmed Tidiane Ba est endeuillé par le décès d’un de ses proches.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

C’est à travers un post paru sur Facebook qu’il a fait l’annonce. « On m’a dit qu’il a disparu. En haute mer. On m’a dit qu’au bout de trois jours, on considère que c’est fini, selon la tradition. Je n’ose pas y croire et je ne peux y croire », a déclaré le Dg CDC.



Ce dernier de poursuivre : « Bak, mon Bak ne peut partir comme ça. Il symbolisait l’espoir pour moi dans ma modeste quête d’un monde meilleur pour la jeunesse médinoise. »



A l’en croire, « Ma rencontre avec ce jeune se fit dans le cadre de la politique d’accompagnement et de réinsertion des détenus. Son affection pour ma personne fut totale. Son désir de s’en sortir était incontestable. »



« Je préparais d’ailleurs avec lui la deuxième édition de son « opération Tabaski ». La dernière fois que je lui ai parlé, il était avec Zeyna, son épouse, et me semblait heureux. Hélas… », s’est-il rappelé.



Cheikh Ahmed Tidiane Ba d’ajouter : « Le seul survivant de l’accident de la pirogue, pour l’instant, a fait un témoignage élogieux sur son courage. C’est du Bak. Nous, nous gardons un espoir. Il est infinitésimalement petit mais nous le gardons. Priez avec moi. »

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook