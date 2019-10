Onu : la Sénégalaise Fatoumata Ndiaye rattrapée par son passé, déjà contestée Nouvellement nommée à la tête des Services de contrôle interne des Nations-Unies comme Secrétaire générale adjointe, la Sénégalaise Fatoumata Ndiaye est déjà contestée. Selon "Les Echos", une partie du personnel dénonce sa gestion alors qu'elle était Directrice exécutive adjointe chargée de l'audit interne et des investigations à l'Unicef.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|

En effet, dans une lettre rendue publique, ses accusateurs,* demandent à l'Onu d'annuler sa nomination au motif qu'elle était responsable de l'instigation d'une culture de la peur et d'un régime autoritaire au sein des structures placées sous son contrôle, indique le journal.



Elle est aussi accusée d'avoir une approche de porte fermée, d'être très sélective dans son style de gestion et de partialité. Mais également de discriminations et préjugés raciaux et géographiques, en faveur de ceux qui sont ouest-africains (de préférence du Sénégal) et francophones, ajoute le journal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos