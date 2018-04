Onze de l’année PFA: Mohamed Salah, le seul africain dans l’équipe type de la Premier League de la saison

Le onze type de la premier league est tombé ce mercredi. Sans surprise, cinq joueurs de Manchester City figurent dans cette équipe-type: Kyle Walker, Nicolas Otamendi, David Silva, Kevin De Bruyne et Sergio Agüero ont effectivement eu les faveurs de leurs homologues de Premier League.



De son côté, Tottenham parvient à placer trois représentants dans cette équipe avec Jan Vertonghen, Christian Eriksen et Harry Kane. Enfin, David De Gea (Manchester United), Marcos Alonso (Chelsea) et l’inévitable Mohamed Salah (Liverpool), complètent ce onze très alléchant.



Salah est le seul joueur africain qui figure dans ce onze type. Avec ses performances remarquables, l’attaquant des Reds a sans doute sa place dans ce onze type. L’international sénégalais Sadio Mané n’y figure pas.