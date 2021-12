Opération "Dieulile sa carte électeur": Habib Niang engage ses troupes pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar

À quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale pour les élections locales, le responsable de l'APR Habib Niang a convoqué ce Samedi 11 Décembre une réunion de bureau pour discuter avec son staff sur la conduite à tenir pour les élections locales du 23 janvier 2022.

Les cartes les électeurs étant disponibles, et il est impératif que les militants aillent retirer leurs cartes pour la victoire de la liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY).



C'est dans ce contexte, que le responsable politique a demandé à ses militants et sympathisants d'aller récupéré leurs cartes d'électeur pour voter massivement pour la liste de la coalition BBY au soir du 23 janvier 2022.





" J'ai tenu à organiser cette rencontrer d'abord pour vous encourager et vous remercier pour votre loyauté et votre engagement à mes côtés. Je sais que ce n'est pas facile, mais le travail continue, comme je vous l'avais dit dernièrement, je serais toujours à vos côtés, car c'est un engagement que j'ai pris pour soutenir les populations et je suis toujours sur cette lancée. Les appels fusent de partout, mais comme vous me connaissez, Habib Niang est et restera toujours fidèle à son excellence le président Macky Sall. Ces élections sont très importantes, alors nous devons nous mobiliser pour montrer et conforter notre suprématie au niveau de la zone Nord. Pour que cela soit visible, d'ici la semaine prochaine, nous allons organiser une journée de travail pour mettre en place et définir les stratégies qui vont nous permettre d'attendre nos objectifs pour les locales à venir".





Les militants sont déterminés à suivre la directive de leur leader Habib Niang. Les présidents des 21 cellules des 21 quartiers de la zone Nord, les groupements de femmes, sont sur le pied de guerre pour qu'au soir du 23 janvier 2022 la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne haut la main plus précisément dans la zone Nord.

