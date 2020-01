Opération "Sénégal propre": une occasion pour Kaolack de se débarrasser de ses saletés

L’opération ‘’Sénégal propre’’, lancée samedi dans plusieurs villes du pays, est une occasion donnée à celle de Kaolack (centre) de se débarrasser de ses saletés, a déclaré le gouverneur Alioune Badara Mbengue.



‘’A chaque fois qu’on parle de Kaolack, on l’associe à la saleté et aux ordures’’, a fait remarquer M. Mbengue, ajoutant que le lancement des Journées mensuelles de nettoiement sont l’occasion pour cette ville ‘’se débarrasser définitivement’’ de cette image.



‘’Nous nous attendons à une grande réussite en raison de l’engouement que suscite cette opération de nettoiement chez les populations’’, a-t-il affirmé.



A Kaolack, les Journées mensuelles de nettoiement, qui auront lieu désormais le premier samedi de chaque mois, ont été lancées à gare routière Liberté, qui est surtout connue sous le nom ‘’Garage Dakar’’, en présence de nombreux Kaolackois.



La gare routière ‘’Nioro’’ et le marché central de la ville recevront les équipes de nettoiement en février et mars, selon le gouverneur de la région.



Une opération de désencombrement de la voie publique sera menée également, entre la chambre de commerce et le pont Noirot, selon M. Mbengue.



La circulation routière est souvent bloquée sur cette voie à cause de son occupation anarchique par des riverains, dit-il.

