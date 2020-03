Opération « Sénégal zéro déchets » : Mamour Diallo offre à Louga sa première unité de recyclages des déchets solides. L’opération « Sénégal zéro déchet » décrétée par le Président Macky Sall connait un regain d’intérêt à Louga. Le Mouvement « Dolly » qui est entré en action au mois de Juin dernier a réussi un coup de maître ce weekend en offrant à la commune sa première unité de recyclage des déchets solides et plastiques.



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mars 2020 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement « Dolly Macky Sall » de Mamadou Mamour Diallo a sorti les gros moyens dans le cadre de l’ «opération « Sénégal Zéro déchet » décrété par le Président de la République. Le week end dernier comme pour donner une touche de plus à ses actions et marquer sa fidélité à la vision du Président Macky Sall, le leader du Mouvement « Dolly » a véritablement marqué son territoire en initiant une nouvelle journée de nettoiement dans la commune de Louga mais ponctuée cette fois, par la mise en place d’une unité de transformation des déchets solides et plastiques

Comme pour bien donner le ton, les militants et sympathisants du Mouvement politique ont pris d’assaut le quartier Montagne où jeunes et adultes ont massivement répondu à l’appel de l’acte citoyen posé par Mamour Diallo. Là, des populations motivées ont tenu à montrer leur adhésion à cette initiative. Et en un temps record, la zone ciblée a été débarrassé de ses ordures avec plusieurs points de collectes d’ordures et ce, au grand soulagement des riverains.

A la suite de ce quartier, cap sur le quartier Keur Serigne Louga particulièrement au marché « Coumba M’Bayar » qui traîne la triste réputation de « laissé pour compte » par les pouvoirs publics locaux. Un marché et ses environs jonchés d’immondices et de saletés issues des ménages et des produits du marché. Et là, commerçants, tabliers et riverains ont, comme une aubaine à saisir, sauté sur l’occasion pour rendre les environs salubres.

Il était environ treize heures sous une forte canicule lorsque Mamour Diallo fait cap sur Grand Louga avec un passage au quartier Santhiaba Sud pour constater le calvaire des riverains de cette zone où le reflux d’eaux usées issues des égouts rend l’atmosphère invivable depuis plusieurs mois. Une situation qui a toujours constitué la complainte principale des habitants de cette partie de la commune de Louga mais dont les solutions tardent à leur parvenir.

L’unité de recyclage : l’étape cruciale d’une journée marathon

L’originalité de la journée « Louga zéro déchet » initiée par Mamadou Mamour Diallo depuis le mois de Juin 2019 a été l’inauguration d’une unité de recyclage des ordures, la première du genre installée à Louga depuis le lancement par le Président Macky Sall de l’opération. Sur place au quartier grand Louga, des jeunes, formés par les soins de l’Association pour la Défense de l’Environnement et des Consommateurs A.D.E.C s’activaient aux tâches de recyclage des tous les déchets solides ramassés durant la journée.

C’est dire que le Mouvement « Dolly Macky » est allé au delà des attentes et des méthodes classiques pour inscrire son action dans la matérialisation du Programme du Président Macky Sall. Ce qui a amené le leader Mamadou Mamour Diallo a dire aux lougatois : « Nous travaillons à traduire en acte concrets la vision du Chef de l’Etat dans l’opération qu’il a lancé et pour laquelle nous serons ses répondants à Louga ».

Expliquant la pertinence de la mise en place d’une unité de recyclage, le leader du Mouvement « Dolly » explique : «L’innovation majeure que nous avons apportée aujourd’hui, est le recyclage des déchets solides et plastiques ramassés au cours de nos activités de nettoiement car le problèmes des déchets est au cœurs des politiques publiques ». Et Mamour Diallo dans la pérennisation des actes de recyclage de rassurer : « Un circuit économique sera mis en place pour permettre aux jeunes de travailler et de gagner de l’argent car, les déchets ont une valeur économique (…) et la prochaine étape sera de former des jeunes aux techniques de recyclage ».

Pour rappel, le Mouvement de Mamour Diallo a entamé ses actions de nettoiement depuis le mois de Juin et les actions du weekend dernier s’inscrivent « dans la perspective de faire de Louga la ville la plus propre du Sénégal pour coller à la vision du Président Macky Sall » selon M Diallo



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos