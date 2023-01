Opération «Weur ndombo» : Comment Birame Soulèye Diop «balise» le chemin du Palais à Ousmane Sonko Birame Soulèye Diop lance l’opération «Weur ndombo», pour baliser le chemin du Palais présidentiel à Ousmane Sonko, leader du parti Pastef. «Nous lançons officiellement le «Weur ndombo». Nous déclarons officiellement que Ousmane Sonko est notre candidat de A à Z. Nous voulons 2 millions de primo-votants. Nous allons nous donner corps et âme pour y parvenir, quels qu’en soient les moyens», fait savoir l’administrateur du parti Pastef et ancien maire de Thiès-Nord.

Ainsi, il compte dérouler sa stratégie pour le triomphe de son candidat. « On fera du porte-à-porte, commune par commune, pour rencontrer en tête-à-tête les populations, pour les recenser, prendre leurs contacts. Je veux qu’au soir des élections, à 17 heures, le Président Macky Sall soit chassé du Palais », soutient Birame Soulèye, qui indique qu’il n’y a ni plan B ou C, Ousmane Sonko reste le seul candidat du parti Pastef, qui ira à la conquête des voix des Sénégalais en 2024.



« Nous «Patriotes» de Thiès, déclarons officiellement Ousmane Sonko candidat du parti Pastef en 2024 », annonce-t-il. « Les portes de la prison ne se refermeront jamais derrière Ousmane Sonko ! », fait remarquer M. Diop, qui réaffirme son soutien à son leader dans l’affaire de supposé viol contre Adji Sarr.



« Si le Président Macky Sall pense qu’il nous fait peur grâce à son armée, qu’il sache que nous sommes prêts à perdre la vie s’il le faut dans ce combat. Et, si c’est pour la prison, qu’il sache que je peux leur assurer que les prisons ne se fermeront plus jamais dans ce cas », crache-t-il.



« Ousmane Sonko est le choix des Sénégalais, des jeunes, Dieu l’a fait, que vous le vouliez ou non, quel que soit Alpha, il va atterrir au Palais », promet-il.











