Opération Zéro déchet : La première édition de la journée mensuelle de nettoiement prévue le 4 janvier Le Président Macky Sall a annoncé « la première édition de la journée mensuelle de nettoiement », dans le cadre de l’opération Zéro déchet, pour ce samedi 4 janvier 2020. Il l’a dit lors de son adresse à la nation, mardi dernier. « Un Sénégal Zéro déchet, c’est possible si nous y travaillons. Si chacun considère ce pays comme sa propre demeure, on pourra y arriver », a-t-il dit, invitant les associations à s’engager comme le gouvernement qui mise sur le projet de loi contre les encombrements de la voie publique.

