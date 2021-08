Opération conjointe Police-Gendarmerie: 102 conducteurs sans casque, 7 véhicules et 16 charrettes mis en fourrière à Diourbel Les éléments du Commissariat urbain de Diourbel appuyés par les gendarmes, ont mené en début de semaine une vaste opération de sécurisation dans les différents axes routiers de la commune de Diourbel.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, 102 conducteurs sans port de masque se sont vus infliger une amende globale de 306.000 FCfa. 53 pièces saisies pour infractions soit une amende forfaitaire de 80.000 FCfa. Il y a eu 4 autres personnes interpellées pour vérification d’identité et 7 véhicules mis en fourrière et 16 charrettes.



Cette opération qui a été menée conjointement par la Police et la Gendarmerie dans le périmètre communal, vise à installer la peur dans le camp des délinquants.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos