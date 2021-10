Opération de désencombrement: Abdoulaye Diouf Sarr donne les raisons Abdoulaye Saydou Sow ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique et son collège Abdoulaye Diouf Sarr ont procédé, la nuit du vendredi devant le siège de la Fédération sénégalaise de Football au lancement d’une opération de désencombrement de 72 heures sur l’axe Échangeur de la Foire-Station Elton Sipres.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 18:37 | | 0 commentaire(s)|

Les opérations de désencombrement, effectuées suivant les directives du Président de la République, Macky Sall restent une volonté de rendre le cadre de vie agréable.



Lesdites opérations entrent dans le cadre du programme d’amélioration du cadre de vie des populations. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, conscient des enjeux, s’est félicité de la reprise de ces opérations de désencombrement dans la capitale sénégalaise.



Ainsi, il a expliqué les problèmes, liés à l’échec de ces actions à chaque fois que des opérations sont initiées.



