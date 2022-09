Opération de la Direction des Parcs nationaux de Tambacounda : Saisie de viande de crocodile et de peaux de léopards Le Sénégal oriental est la zone de prédilection des braconniers à la recherche de peaux de léopard. Cette espèce est sérieusement en danger en Afrique de l’Ouest. Toutefois, la Direction des Parcs nationaux fait montre d’une détermination sans faille dans la lutte contre le braconnage, surtout les espèces rares.

C’est dans ce cadre que des éléments de la Direction des Parcs nationaux de Tambacounda, appuyés par des limiers de Tambacounda et du projet Eagle-Sénégal, ont organisé vendredi dernier une opération coup de poing qui a permis l’interpellation d’un présumé trafiquant et braconnier en flagrant délit de possession, circulation et tentative de commercialisation de 02 peaux de léopards et de 02 peaux de crocodiles fraîchement braconnés.



Les forces de défense et de sécurité ont saisi dans cette partie du Sénégal, entre 2020 et 2022, 25 peaux de léopards sénégalais ou parfois issus de la sous-région.



Le Sénégal oriental est de plus en plus clairement un point de braconnage massif, un passage obligatoire de transit transfrontalier ou de stockage de ses majestueux félins sauvages qui font la fierté de l’Afrique auprès des touristes. Eagle-Sénégal avait un fait le constat alarmant sur la menace des populations de léopards en Afrique de l’Ouest.



