Opération de sécurisation: 147 individus arrêtés par la gendarmerie

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Des opérations de sécurisation ont été menées dans la nuit du 12 au 13 septembre 2019, de 20 h 30 à 05 h sur l’ensemble du territoire national.



Les gendarmes ont interpellé pour diverses raisons 147 individus, dont 99 pour vérification d’identité, 16 pour ivresse publique manifeste, 18 pour nécessité d’enquête, 4 pour coups et blessures volontaires, 1 pour violences, menaces et voies de fait, 4 pour racolage sur la voie publique, 1 pour vente de produits cellulosiques, 2 pour vol avec violence, 1 pour tentative de vol et 1 pour vol.



Et, 72 véhicules et 94 scooters ont été mis en fourrière.

