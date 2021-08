Opération de sécurisation à Mbour: 301 personnes interpellées et 125 voitures en fourrière

La Police et la Gendarmerie ont mené une opération combinée de sécurisation de trois jours à Mbour.



L’opération a entraîné l'interpellation de plusieurs personnes et la mise en fourrière de plus d'une centaine de voitures.



Ainsi, 301 personnes ont été interpellées et 125 véhicules mis en fourrière.



