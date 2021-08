Opération de sécurisation entre Touba et Mbacké: La gendarmerie et la police interpellent 86 individus

La police et la gendarmerie, en perspective au Grand Magal, intensifient leurs opérations mutuelles. L’initiative consiste à ratisser large dans le camp des délinquants et des criminels. Hier nuit à Touba et à Mbacké, un dispositif de 11 check-points et 09 patrouilles a été mobilisé.



Ainsi, cette opération combinée a permis l’interpellation de 86 individus, dont 71 pour vérification d'identité, 02 pour offre et cession chanvre indien (06) cornets, 06 pour ivresse publique et manifeste et 07 pour rixe sur la voie publique.



Et 38 véhicules ont été mis en fourrieère, 05 motos immobilisées et 79 pièces saisies pour diverses infractions routières. Des amendes forfaitaires d'une valeur de 87 000 FCfa ont été collectées.



