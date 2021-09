Opération du lipofilling: Les confidences des victimes de la fausse experte de fesse et de nez Le commerce lucratif, mais illégale et très dangereux qu'exerçait Alexia Kanté, mis à nu, révèle de terribles secrets avec ses anciennes clientes qui commencent à délier les langues sur le calvaire qu'elles endurent, bien après les opérations "grossissement des fesses".

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Septembre 2021 à 07:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon Libération, le couple Kanté, Alexia et Ismaël sont aussi poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui.



Une sénégalaise, selon le journal, qui avait fait une injection à l'étranger est décédée. Une autre cliente révèle qu'elle a des problèmes pour s'asseoir depuis qu'elle l'a prise. Selon M.K.Ndiaye, "j'ai comblé les creux de mes fesses" et pour N.A.F, "depuis l'intervention, je reçois des douleurs", renchérit L'Observateur.



Et l'audition du président de l'Ordre des médecins vient enfoncer la fausse experte en lipofilling de fesse et de nez.

