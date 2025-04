Opération militaire à Djinaky : L’armée sénégalaise sécurise la vallée des Palmiers, après une attaque armée

Djinaky, Casamance – 16 avril 2025

L’armée sénégalaise a lancé une vaste opération de sécurisation dans la vallée des Palmiers, commune de Djinaky, à la suite d'une attaque survenue le lundi 14 avril 2025. Des individus armés ont pris pour cible plusieurs commerces du village, emportant notamment des téléphones portables et blessant des commerçants.



🔥 Une riposte militaire musclée

Dès le mercredi matin, les forces armées ont déployé d'importants moyens, incluant artillerie lourde, unités spéciales et reconnaissance aérienne, pour traquer les assaillants. Des échanges de tirs ont été signalés dans les environs des villages de Birkamanding et Mongone, dans l’arrondissement de Kataba 1. L’armée sénégalaise intensifie ainsi sa présence dans cette zone frontalière, historiquement sensible, en raison du conflit armé en Casamance.



🛑 Retour de l’insécurité dans une zone en paix depuis 2023

La vallée des Palmiers, autrefois théâtre de tensions, avait retrouvé la paix grâce à un accord de dépôt des armes, signé en mai 2023, par une faction du mouvement Diakaye. L’attaque de lundi remet en question cette accalmie, suscitant des inquiétudes dans les communautés locales.



📱 Des commerçants ciblés

Selon les témoins, les assaillants ont ciblé des boutiques proches de la Grande mosquée de Djinaky, blessant plusieurs commerçants — dont certains de nationalité étrangère — avant de s’enfuir avec leur butin. Pour l’heure, aucun bilan officiel des opérations militaires en cours n’a été publié par les autorités.



🎯 Objectif : restaurer la sécurité

Cette nouvelle intervention de l’armée s’inscrit dans une stratégie nationale de lutte contre l’insécurité en Casamance et de protection des populations civiles. Les autorités appellent à la vigilance et au soutien communautaire pour dénoncer tout mouvement suspect.