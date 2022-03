Opération militaire en Casamance : L’appel d’Alioune Tine à Salif Sadio L’opération de démantèlement des bases de Salif Sadio dans le nord de Sindian préoccupe le président fondateur de Afrika Jomm Center. Contrairement à ce que pensent certains, Alioune Tine est d’avis que la guerre n’est pas la solution en Casamance, qu’elle n’apporte que malheurs, désolation et tristesse.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 08:19 | | 1 commentaire(s)|

Il invite Salif Sadio et César Atoute Badiate à déposer les armes pour négocier parce que les populations aspirent à une paix durable, nous dit « L’As ».



Au Président Macky Sall, il l’invite aussi à s’engager au dialogue pour la paix. Le fondateur d’Afrika Jomm Center renseigne que la guerre en Casamance a fait déjà 6 000 réfugiés et déplacés en Gambie.



Il est temps, selon M. Tine, d’observer immédiatement un cessez-le- feu.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook