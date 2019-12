Opération zéro déchet : des opérations de désencombrement ont eu lieu, hier, à Dalifort Les opérations de désencombrement se poursuivent dans Dakar. Le quartier de Dalifort a reçu hier, les bulldozers et autres engins pour libérer les zones occupées notamment par les mécaniciens. Des occupations souvent installées sous les fils de haute tension de la Senelec. Toutefois, les mécaniciens déguerpis ont réclamé des sites de recasement notamment à Diamniadio, non sans déplorer le dédommagement d’un million de francs qu’ils jugent « dérisoire et ridicule ».

