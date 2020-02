Opérations de sécurisation sur l’étendue du territoire national : 279 individus interpellés

Jeudi 6 Février 2020

La Police poursuit ses missions de protection des personnes et de leurs biens. Dans la nuit du 05 au 06 février 2020, des éléments sous la houlette de la Direction de la Sécurité Publique (DSP), ont mené des opérations de sécurisation de grande envergure sur l’étendue du territoire national.



A l’issue de celles-ci, 279 individus ont été interpellés pour diverses infractions, 23 cornets de chanvre indien ont été saisis, 61 véhicules mis en fourrière, 49 motos immobilisées et 942 pièces saisies.







