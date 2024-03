Opportunisme Politique, la Course vers la Coalition Diomaye Président

Dans le tumulte de la politique sénégalaise, les alliances sont souvent formées et rompues avec la même aisance que les vagues sur le rivage. Récemment, la coalition Diomaye Président a attiré l'attention avec un flux constant de nouveaux membres, parmi lesquels figurent certains leaders politiques autrefois solidement ancrés dans d'autres camps.



Le phénomène le plus notable est l'afflux soudain de figures politiques du pouvoir ou d'autres partis vers la bannière de Diomaye Président. Ces transfuges politiques ont suscité des interrogations, alimentant les rumeurs selon lesquelles leur motivation n'est pas nécessairement une conviction idéologique, mais plutôt une stratégie de survie politique.



La question fondamentale qui se pose est : pourquoi attendre si longtemps pour changer d'allégeance politique ? Pourquoi ce soudain changement de camp en plein milieu de la campagne électorale ? Ces questions soulèvent des doutes légitimes sur la sincérité des nouveaux ralliés à la cause de Diomaye Président.



Il est évident que ces transfuges politiques ne partagent pas nécessairement les idéaux et les objectifs de la coalition Diomaye Président. Leur ralliement semble plutôt être une réponse opportuniste à un mouvement politique en plein essor. Ils voient en Diomaye Président une force émergente capable de mobiliser une large portion de la jeunesse et de la population sénégalaise. En rejoignant ce mouvement, ils espèrent se protéger politiquement et garantir leur propre survie dans un paysage politique en constante évolution.



Cependant, cette stratégie d'opportunisme politique comporte des risques. Les électeurs sénégalais sont de plus en plus conscients des manœuvres politiques et sont de moins en moins enclins à accorder leur confiance à des leaders qui semblent prêts à sacrifier leurs convictions pour leur propre intérêt.



En fin de compte, l'histoire jugera ces transfuges politiques non pas seulement par leurs actions opportunistes, mais aussi par leur engagement envers les valeurs démocratiques et leur véritable dévouement au bien-être du peuple sénégalais. L’élection présidentielle du 24 mars 2024 est un test crucial de la crédibilité et de l'intégrité de ces nouveaux membres de la coalition Diomaye Président, et le verdict final appartiendra aux électeurs.



Birame Ndaw



