Opposition : Dissonances dans les rangs de Samm Sa Kaddu La coalition Samm Sa Kaddu traverse une zone de turbulences. Créée pour incarner une opposition cohérente et fidèle à ses principes, elle semble aujourd’hui vaciller sous le poids des divergences internes et de l’éclatement de ses figures clés.



Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Depuis son lancement, le vendredi 18 octobre 2024, Samm Sa Kaddu semble avoir perdu de sa superbe. Née des cendres de Yewwi Askan Wi, la coalition regroupait Taxawu Sénégal, le PUR, le mouvement Gueum Sa Bopp, Les Jambaars, entre autres. Ensemble, ils ambitionnaient de contrer les projets de l’actuel pouvoir à la veille des dernières législatives. L’idée d’une opposition nouvelle, respectueuse des principes et fidèle à sa ligne initiale, avait séduit.



Mais cette union apparaît désormais comme une façade. Dès le départ, certains signaux remettaient en cause la sincérité de cette unité. Lors de la cérémonie de lancement, Déthié Fall (PRP) et Cheikh Tidiane Youm (PUR), tous deux membres de la Conférence des leaders, brillaient par leur absence. Une absence que Thierno Bocoum avait tenté de justifier : “ Déthié Fall et Cheikh Tidiane Youm s'excusent de ne pas être là. Ils sont empêchés, mais sont de tout cœur avec nous ”.



Cependant, les faits ont rapidement démenti ces propos. Déthié Fall a quitté la coalition en pleine campagne, pour rejoindre Pastef. Il déclarait alors : “ Après avoir discuté avec Ousmane Sonko, j’ai décidé de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu et de rejoindre Pastef. J’engage tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants ”. Quant à Cheikh Tidiane Youm, il s’est rapproché d''Ousmane Sonko.



Le 18 mars dernier, il a été reçu par le leader de Pastef, actant leur réconciliation. Ce rapprochement, loin d’être anodin, pourrait rebattre les cartes dans l’opposition. Plus troublant encore, lors du vote sur la loi interprétative de l’amnistie, Youm a défendu le texte, appelant à ne pas fragiliser l’ordre et la sécurité juridique. Il a plaidé pour une interprétation conforme aux textes internationaux. Une posture perçue comme un alignement avec le pouvoir, au grand dam de ses électeurs.



Des leaders en ordre dispersé



Anta Babacar Ngom, également élue sous l’étiquette Samm Sa Kaddu, s’est quant à elle, fermement opposée à cette loi interprétative. À la tribune de l’Assemblée nationale, elle a proposé une commission vérité et réconciliation, s’inspirant du modèle sud-africain. “ Nous voulons toute la vérité. Il ne faut pas manipuler les Sénégalais ”, a-t-elle lancé, dénonçant l’absence de concertation autour du projet. Bien qu’élue sous la bannière de la coalition, elle semble désormais tracer son propre sillon, à l’instar de Pape Djibril Fall, dont le retour à l’hémicycle n’est intervenu qu’après la destitution de Barthélémy Dias. Ce dernier avait vu sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf confirmée par la Cour suprême en 2023, entraînant sa perte du mandat parlementaire. Depuis lors, Pape Djibril Fall s’est retranché dans un silence politique pesant.



À la veille du vote sur la loi d’amnistie, Thierno Bocoum est sorti de sa réserve, qualifiant le texte de “ loi de la honte ” dans une tribune relayée par plusieurs médias. De son côté, Bougane Guèye Dany, longtemps silencieux, a exhorté les trois députés à tenir leur parole et à honorer leur mandat. Pendant ce temps, Barthélémy Dias, désormais sans siège de député, ni mairie, semble esseulé, incapable de remobiliser la base de Samm Sa Kaddu autour de lui. Ses déboires judiciaires et politiques n’ont suscité aucune véritable riposte collective de la coalition.



D'après le journal "Point Actu", la coalition Samm Sa Kaddu, qui portait l’ambition d’une opposition renouvelée, apparaît aujourd’hui comme un mariage de raison en voie de dissolution. Les positionnements individuels ont pris le pas sur la cohésion et la fameuse "parole tenue", que le nom de la coalition promettait, semble désormais trahie ou oubliée.

Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook