Opposition: La « grande coalition Wallu Sénégal » sera lancée vendredi prochain Après Yewwi Askan Wi, une autre « grande coalition » de l’opposition, composée du Pds, Bok Gis-Gis, Act, Ld Debout, entre autres formations politiques, sera officiellement lancée vendredi prochain. Ce, en perspective des prochaines élections territoriales.

« En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, le présent communiqué vient rendre compte aux militants et sympathisants desorganisations membres ainsi qu’à l’opinion publique nationale et internationale du parachèvement de la construction d’une coalition électorale dénommée : « La Grande coalition Wallu Sénégal » », lit-on dans une note signée du coordonnateur de la commission communication, Pape Sarr.



Ce dernier informe d’ailleurs que « les organisations parties prenantes, au niveau national comme à la base, procéderont à son lancement officiel le vendredi 8 octobre 2021, entre 15 heures et 18 heures ».



Selon ladite note, le lieu sera indiqué dans les jours à venir.



