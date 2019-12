Opposition: Pastef dément l’existence d’une rivalité avec le Parti Rewmi

Le parti d’Ousmane Sonko dément l’existence d’une quelconque rivalité avec le parti Rewmi d’Idrissa Seck. « Contrairement à ce qui est paru dans un quotidien (Vox Populi), Pastef Les Patriotes n'entretient ni rivalité ni antagonisme avec le Parti Rewmi, ou quelque autre parti de l'opposition », informe le Comité de Pilotage de Pastef à travers un communiqué.



Il explique : « D'une part, les présidents Idrissa Seck et Ousmane Sonko entretiennent des relations courtoises, empreintes de respect mutuel. D'autre part, au sein de l’hémicycle, les députés Ousmane Sonko et Dethié Fall portent, tous les deux, haut le flambeau de l'opposition. Sous ce rapport, ils se concertent, échangent et coordonnent sur toutes les thématiques avant et après leurs interventions ».



Poursuivant, le Comité de Pilotage du Pastef -Les Patriotes souligne que «t outes les spéculations sur une prétendue rivalité entre Pastef et Rewmi, ne sont donc que vues de l'esprit ».



« Pastef, en ce qui le concerne, ne porte qu'un seul combat à savoir celui contre les mauvaises politiques et la mal gouvernance du régime de Macky Sall et son clan APR – BBY. Pastef considère que toute rivalité au sein de l'opposition serait diversion et dispersion inutile d'énergie », renchérit-il.