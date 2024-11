Oragroup S.A annonce une perte de 13,247 milliards FCfa, au troisième trimestre 2024

Au troisième trimestre 2023 Oragroup avait fait une perte de 27,379 milliards FCFA. L’entreprise a donc réduit de 52% son déficit de la période sous revue. << Ce résultat est la conséquence de l’amélioration du coût net du risque qui est en partie expliquée par la bonne performance des activités de recouvrement>> souligne la direction de Oragroup dans son rapport d’activité.



Durant la période sous revue, les crédits nets à la clientèle se sont replies de 22%, à 1 682 milliards FCFA contre 2 151milliards FCFA au 30 septembre 2023.Les dépôts de la clientèle ont aussi enregistré un repli de 4%, à 3 007 milliards FCFA contre 3 118 milliards FCFA un an auparavant.



Au finish, le produit net bancaire (PNB) a connu une baisse de 7%, dégageant un solde de 159 milliards FCFA contre 172 milliards de FCFA au troisième trimestre 2023. La direction de Oragroup estime que cette baissé est en ligne avec la stratégie de financement des économies des pays de présence sur une base plus sélective et plus qualitative qui a naturellement entrainé la baisse en volume du niveau des crédits directs.



Le résultat avant impôts est déficitaire de 9,875 milliards FCFA contre un déficit plus important de 24,140 milliards FCFA au troisième trimestre 2023, soit une amélioration de 14,266 milliards en valeur absolue.



Quid des perspectives ? A ce niveau, la direction de Oragroup estime que les actions de recouvrement et la maitrise de la gestion des risques se poursuivront afin de produire des meilleurs résultats au cours du dernier trimestre 2024.



<<Dans le cadre du renforcement des fonds propres sur base consolidée du groupe, ajoutent les responsables de la banque, l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) tenue le 15 octobre 2024, a décidé d’une augmentation de capital pour un montant maximum de 160 milliards de FCFA. Les caractéristiques de l’opération seront fixées par le Conseil d’Administration à qui l’AGE a délégué ces pouvoirs en la matière.>>





Oumar Nourou

