Oragroup : le sénégalais Ibrahima Diouf nouveau PCA (exclusif)

De même l’accord exclusif de vente (SPA, Share Purchase Agreement ) qui avait été signé entre Vista et le groupe d’actionnaires vendeurs ( EFH, BEI, DEG, Proparco et Envol Afrique LLC ) a été dénoncé par ces derniers pour non obtention des autorisations réglementaires auprès de la Commission bancaire de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMO). À noter par ailleurs que, dans le cadre de ses activités d’inspection du groupe bancaire, la commission bancaire avait exigé une recapitalisation avant le 31 Décembre 2024.



Le challenge est important pour Ibrahima Diouf, le nouveau PCA, banquier au long cours, fort de 35 ans d’expérience dans des postes de responsabilité dont celui d’Administrateur d’EBI, cluster international d’Ecobank (2016-2030), vice-président du groupe Ecobank en charge de l’audit interne (2011-2016), directeur risques opérationnels et contrôle interne de Barclays (2007-2011) et vice-président de Citigroup en charge de l’audit (2004-2007). Diplômé de la Harvard Business School de Boston, il est par ailleurs titulaire d’un MBA en International Business Management à l’Université de Dallas et d’un Master en Business Management obtenu à l’EDC de Paris.

https://www.financialafrik.com/

Au terme de son conseil d’administration tenu le mercredi 21 août 2024, Oragroup a entériné des changements majeurs. Ainsi, le banquier sénégalais Ibrahima Diouf, actuel conseiller spécial du président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), devient le président du conseil d’administration en remplacement de Vincent Le Guennou, concentré ces dernières années dans le pilotage du Fonds d’accélération de Africa 50.Source : https://www.lejecos.com/Oragroup-le-senegalais-Ibr...