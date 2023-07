Orange Guinée-Bissau : Mme Nogoye Thérèse Tounkara nommée Directrice générale

Selon un communiqué de presse, Mme Tounkara était jusque-là directrice de la Société béninoise d’infrastructures numériques (Sbin). Ingénieure diplômée de Télécom Bretagne et de Paris XI et certifiée en gestion d’entreprise à l’Essec Business School, elle a occupé différentes fonctions de directrice dans le groupe Sonatel.



Le Conseil d’administration adresse ses félicitations à Brutus Sadou Diakité pour les bons résultats obtenus à la tête de Orange Guinée Bissau depuis 2020 et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et responsabilités.



Le Conseil d’administration félicite Mme Nogoye Thérèse Tounkara pour sa nomination et lui souhaite une réussite totale dans sa mission de poursuivre la croissance de Orange Bissau.



Adou FAYE

A l'issue de la session de son Conseil d'administration tenue le 05 juillet 2023, Mme Nogoye Thérèse Tounkara est nommée directrice générale de Orange Guinée Bissau à partir du 17 juillet 2023, en remplacement de Brutus Sadou Diakité appelé à d'autres fonctions au sein du groupe Orange.