Orange pour une "riposte rapide et efficace" face au modèle "gratuit et violent" de Wave, selon Alioune Ndiaye Le Directeur d'Orange Afrique, Alioune Ndiaye est d'accord que l'autre système de transfert américain, Wave, a damé le pion à sa structure, qui a besoin de se refaire un modèle économique plus efficace et rapide, pour combler le gap déjà entamé avec la gratuité de cette entité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 05:10 | | 0 commentaire(s)|

« i[Leur modèle rend gratuit ce qui faisait 80 % de nos revenus, c'est forcément violent. (…) ]i», a reconnu Alioune Ndiaye, le patron d'Orange Afrique, en réponse à une question posée par les salariés du groupe.



« Notre riposte doit être rapide et efficace. Il faut changer notre modèle économique. Nous n'avons plus le choix. Le modèle qui fait payer au client le retrait de son argent, ne peut vivre longtemps. Il faut adapter nos tarifs en conséquence. Orange s'est déjà aligné sur Wave au Sénégal, il vient de s'y résoudre en Côte d'Ivoire », a-t-il avoué dans les echos.fr.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos